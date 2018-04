La Dama Vivente di Castelvetro sfila per il centro storico di Modena

Nel centro storico di Modena il pomeriggio di domenica 22 aprile sarà accompagnato anche dalla suggestiva Dama Vivente di Castelvetro, organizzata dall’Associazione Dama Vivente “Il 500 a Castelvetro”, e il gruppo storico Sbandieratori e Musici di Fornovo Taro di Parma, il quale vanta di oltre 650 spettacoli, in Italia e nel Mondo.

In Europa sono state effettuate, ad oggi, oltre 50 uscite, con spettacoli in Austria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. A febbraio 2015 il Gruppo ha effettuato la propria prima uscita in Asia, esibendosi a Macao ed Hong Kong.

Dalle ore 17.00, quindi, il tradizionale corteo storico, con dame e cavalieri splendidamente abbigliati, saltimbanchi, giocolieri e sbandieratori partirà da Piazza Roma percorrendo via Farini, via Emilia Centro con arrivo in corso Duomo dove si terrà una breve esibizione degli sbandieratori. Il corteo tornerà nuovamente in piazza Roma per uno strabiliante spettacolo finale davanti al Palazzo Ducale.