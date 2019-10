Danza Autunno, la rassegna si apre al Teatro Fabbri di Vignola

Avrà inizio sabato 26 ottobre 2019 alle 20.30 al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola la rassegna Danza Autunno della Fondazione Teatro Comunale di Modena. In scena Juliette, spettacolo in prima assoluta coprodotto dal Teatro Comunale per Twain physical dance theatre.

La coreografia, liberamente tratta da Romeo e Giulietta di Shakespeare, è firmata da Loredana Parrella per i dieci danzatori della compagnia su testi del giovane drammaturgo italo-albanese Aleksandros Memetaj. Dopo il debutto a Vignola, Juliette proseguirà per una tournée internazionale che in novembre toccherà prima la Spagna, a Soria e Madrid, poi Roma e Biella.

Fondata nel 2006 da Loredana Parrella con il designer Roel Van Berckelaer, Twain è una compagnia di danza contemporanea e teatro fisico che ha sostenuto ed organizzato progetti di produzione di spettacoli dal vivo con oltre 450 repliche, in 190 Teatri e Festival, 17 Regioni italiane e 8 Paesi esteri.

Twain risiede presso il Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli ed Supercinema di Tuscania e dal 2016 è Centro di Produzione Danza della Regione Lazio e Centro di Residenza Artistica Nazionale. Ad oggi ha realizzato più di 20 produzioni che hanno circuitato in tutta Italia, in Spagna, Inghilterra, Serbia, Germania, Cipro, Montenegro, Bulgaria e Stati Uniti.

Il cartellone Danza Autunno, che si concluderà al Teatro Luciano Pavarotti con Lo Schiaccianoci il 19 dicembre, proseguirà dopo Juliette con altri due spettacoli al Teatro Fabbri: Peggy Untitled di Tocnadanza giovedì 31 alle 20.30 e The Art Life di Cedansa domenica 3 novembre alla stessa ora. info 059 2033030, biglietti online sul sito del Teatro Comunale