Al Comunale la danza sospesa di Nogravity

Va in scena mercoledì 28 febbraio 2018 alle 21 per ModenaDanza al Teatro Comunale "Luciano Pavarotti" Dall'Inferno al Paradiso della Nogravity Dance Company. Lo spettacolo è firmato da Emiliano Pellisari, fondatore della compagnia e coreografo insieme a Mariana Porceddu. In scena, con musiche di Bach, Rossini, Sibelius, Stravinsky, Meredith Monk e Steve Reich, una coreografia ‘aerea’ che interpreta quadri dalle tre cantiche della Divina Commedia danzata da Mariana Porceddu, Antonella Perrazzo, Eva Campanaro, Camilla Gesualdi, Francesco Saverio Cifaldi e Antonino Casile con le voci recitanti di Gianni Bonagura, Laura Amadei, Carla Ortenzi e Marion Chiris.

La danza, sospesa verticale e stupefacente della compagnia di Emiliano Pellisari ha radici nel teatro fantastico rinascimentale e nelle invenzioni meccaniche seicentesche. Un ‘teatro delle meraviglie’ nato nelle botteghe dell'arte di Firenze, Roma, Milano dove si costruivano macchinerie straordinarie che incantavano le corti di tutta Europa. Questo spettacolo interpreta alcune delle più emblematiche visioni delle cantiche dantesche. Figure e idee che Dante racconta nella Divina Commedia si muovono nello spazio senza peso, grazie a un’intuizione fisica e poetica che funge da punto di partenza dal quale prende, letteralmente, il volo l’allestimento in un percorso immateriale dall’Inferno verso il Paradiso. Nella prima scena, che rappresenta la porta infernale, un’architettura vivente costituita dai sei danzatori ad vita a un cerchio umano che di volta in volta si trasforma, cambia: i corpi creano figure geometriche come il triangolo, il quadrato, l’esagono. La coreografia si svolge lungo geometrie arabescate, architetture barocche accompagnate dalla voce fuori scena: “Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l’etterno dolore … Lasciate ogni speranza voi ch’intrate”.

Fra gli spettacoli realizzati da Pellisari si ricordano Daimon all’International Performance Art Center di Mosca (2005), Nogravity in tournée nazionale (2005-2007), Comix al Teatro Parioli (2006) e all’Olimpico di Roma (2013), Inferno al Teatro Goldoni di Livorno e in tournée nazionale ed europea (2007-2011), Bluetango al Teatro Vittoria di Roma (2008), Cantica II in tournée nazionale (2010-2011), e Dall’Inferno al Paradiso che ha visto la sua prima tournée europea nel 2013-2014.