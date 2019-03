La danza al Teatro Comunale di Carpi con Spellbound Contemporary Ballet

La stagione di Danza del Teatro Comunale di Carpi proporrà domenica 3 marzo alle ore 21 lo spettacolo di Spellbound Contemporary Ballet Full Moon e di Theatre Dance Project: le coreografie sono nel secondo caso di Mauro Astolfi, Alessandra Chirulli e Beatrice Bodini mentre gli interpreti sono gli studenti del progetto omonimo realizzato dalla scuola di danza carpigiana Surya Dance, da DAF Dance Art Faculty di Roma, da Comune e Teatro Comunale di Carpi.

Lo spettacolo dello Spellbound Contemporary Ballet Full Moon, previsto nel secondo tempo, invece vede le coreografie dello stesso Astolfi, che cura anche la regia. Full Moon racconta il percorso per cercare di decifrare la realtà individuale, pensando ad esempio come le sole fasi lunari possano agire in profondità sull’uomo, sulla natura, provocando uno stato dove ci si sente smarriti se non addirittura torturati dalla sensazione di non essere mai completamente capaci di farcela.

Come la luna prima che diventi piena è un fenomeno che influenza tutto quello che c’è intorno a noi, la luna piena è una sorta di ‘risveglio’ del nostro lato istintivo, il momento dove si sente a ‘fior di pelle’ cosa sta accadendo di importante, dove capiamo cosa lasciar andare per far si che nostra Luna diventi eterna. Theatre Dance Project è un programma formativo a cura del coreografo Mauro Astolfi e di Surya Dance rivolto a giovani danzatori del territorio con lo scopo di avvicinarli al segno coreografico di un autore tra i più rappresentativi della scena italiana.