Darwin Day: le iniziative a Modena

Anche Unimore partecipa con proprio programma di incontri al Darwin Day, la giornata internazionale organizzata per ricordare la nascita dello scienziato a naturalista inglese il 12 febbraio 1809.

Domenica 11 febbraio dalle ore 15.00 alle 19.00 il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata presso il Palazzo del Rettorato (via Università 4) a Modena effettuerà un’apertura straordinaria proponendo interessanti eventi che approfondiranno il tema della evoluzione.

Due conferenze, introdotte dalla direttrice del Polo Museale prof.ssa Elena Corradini, insieme con la prof.ssa Stefania Benvenuti, Presidente della Società Naturalisti e Matematici di Modena, saranno effettuate dalla prof.ssa Maresa Bertolo del Politecnico di Milano e dal dott. Andrea Cau dell’Università di Bologna.

Maresa Bertolo parlerà di gioco e giocare, componenti elementari della nostra vita, con specifica attenzione ai giochi che parlano dell'evoluzione, per spiegarla, capirla, simularla, raccontando i casi più interessanti; Andrea Cau si occuperà di sguardi umani e occhi tecnologici sui dinosauri mostrando, attraverso l’osservazione di eccezionali fossili di dinosauro, come l'occhio nudo abbia sempre bisogno di supporti per l'osservazione.

Nel corso di tutto il pomeriggio verranno effettuati numerosi laboratori per ragazzi, uno sui perfetti adattamenti pianta-insetto in cui si spiegherà l’evoluzione dell’apparato boccale degli insetti: dalla predazione all’impollinazione come esempio di coevoluzione tra piante ed animali, a cura del dott. Andrea Gambarelli; un altro si occuperà della vita in una manciata di terra, a cura di Tiziana Altiero, mostrando come appena sotto i nostri piedi, nascosti al nostro sguardo, vivano innumerevoli piccoli animali che rendono un grande servizio alla vita. Un terzo laboratorio, a cura del dott. Paolo Serventi, racconterà come l’uomo scopre l’industria litica producendo svariati oggetti a partire da ciottoli intenzionalmente modificati, che vengono utilizzati per definire i vari periodi che hanno scandito la Preistoria. Un altro laboratorio, coordinato dalla dott.ssa Milena Bertacchini si occuperà di sapori di sale con assaggi di sale per conoscere meglio questo minerale e i suoi diversi aspetti e sapori; un quinto laboratorio guiderà i giovani a giocare con l'evoluzione, con giochi da tavolo per comprendere i meccanismi dell’evoluzione.

Nel corso di tutto il pomeriggio verrà proiettato il CD multimediale “Darwin, Modena e 200 anni di evoluzione”, realizzato in occasione del bicentenario della nascita di Darwin e dei 150 anni della pubblicazione dell’opera “The Origin of Species” (1859) A cura della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena.