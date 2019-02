Darwin Day, laboratori Unimore per il 160° compleanno della teoria dell'evoluzione

Domenica 17 febbraio nel Palazzo Universitario sede del Rettorato sono stati organizzati dal Polo Museale di Unimore dalle 15.00 alle 19.00 numerosi laboratori per il Darwin Day, giornata nella quale viene celebrata in tutto il mondo la nascita di Charles Darwin per ricordare l’enorme impatto che la teoria dell’evoluzione ha avuto sullo sviluppo delle discipline scientifiche.

Nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato, dopo la proiezione della storia del Palazzo Universitario a cura di Elena Corradini, una lezione e laboratorio con la presentazione di repliche paleontologiche dal titolo “Noi e gli altri. L’evoluzione dell’uomo nella collezione paleonatropologica del Polo Museale” a cura di Paolo Serventi, dalle 15.00 alle 18.00, per ragazzi dagli 8 ai 15 anni.

Nel laboratorio dei Musei Anatomici un’attività laboratoriale “Come naturalisti provetti divertiamoci a riconoscere gli animali che si camuffano” a cura di Rita Maramaldo e Ciro Tepedino, per bambini 6-12 anni, dalle 16.30 alle 18.30.

Nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata “Il mondo animale attraverso il microscopio” laboratorio a cura di Andrea Gambarelli, per tutti, dalle 15.30 alle 18.30. “Alla scoperta dei dinosauri: laboratorio creativo per piccoli paleontologi” a cura di Giovanna Menziani, per bambini dai 5 ai 9 anni, dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.00. “Color and play varie proposte di gioco con e sui minerali per divertirsi e conoscere di più anche noi stessi” a cura di Milena Bertacchini, Museo Mineralogico e Geologico Estense Gemma, per tutti, dalle 15.30 alle 18.00.

Per le prenotazioni contattare via mail polomuseale@unimore.it.