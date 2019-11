Davide Burani e José Antonio Domené, due arpisti sul palco del Modena Organ Festival

“Aires de España” è il titolo del concerto che gli arpisti Davide Burani e José Antonio Domené, uno degli artisti spagnoli più rappresentativi, terranno mercoledì 27 novembre, alle 17.30, al Teatro della Fondazione San Carlo (in via San Carlo 5). Il concerto, che fa parte della rassegna “Modena organ festival”, è come sempre a ingresso libero e gratuito.

Il programma scelto dai due artisti si apre con il Fandango per due arpe di Luigi Boccherini e prosegue con il Concerto n.3 di padre Antonio Soler; “Granada”, dalla Suite spagnola di Isaac Albeniz; i “Valses poeticos” di Enrique Granados; il “Ciclo plateresco” di Joaquìn Turina, un gruppo di composizioni che prende il nome dallo stile architettonico esuberante e fantasioso dell’architettura spagnola del 1500. Il concerto si chiude con un duetto sul tema della Carmen composto da John Thomas e con “La vida breve” di Manuel De Falla.

Giunto alla 17ª edizione, il “Modena organ festival”, la rassegna di musica per organo che coinvolge anche i Comuni di Sassuolo e Bomporto, proseguirà fino a dicembre con appuntamenti nelle chiese modenesi ma anche nel Palazzo comunale e in luoghi insoliti come un capannone industriale.

La manifestazione, inserita nel programma di “ArmoniosaMente”, è organizzata dall’associazione “Amici dell’organo J. S. Bach” per la direzione artistica di Stefano Pellini, con il contributo di Fondazione Cassa di risparmio Modena, Regione Emilia Romagna, Lapam confartigianato e Bper; e il patrocinio dei Comuni di Modena e Sassuolo.