De Gustiblues, anteprima nel dehor del Mercato Albinelli

Musica, danza e degustazione di eccellenze del territorio modenese sabato 9 giugno, alle 10.30 nel dehor del Mercato Albinelli, per la presentazione degli “Spettacoli del gusto” che debuttano mercoledì 15 giugno in piazza XX Settembre con la rassegna “De gustiblues. Senti il blues. Gusta i sapori”.

L’evento fa parte del progetto “Coupon del Gusto”, che offre a chi visita il centro storico di Modena, e acquista il biglietto unico sito Unesco o per la Ghirlandina, sconti e convenzioni per degustazioni in 13 esercizi pubblici nell’area Albinelli - XX settembre, a due passi da piazza Grande, e visite a musei del gusto e produttori. Il progetto, ideato dal Servizio comunale Promozione della città e Turismo è affidato a “Piacere Modena”, che riunisce i Consorzi dei prodotti tipici, Doc e Igp del territorio, e ne cura la promozione.

L’anteprima di sabato 9 giugno, al quale partecipano gli assessori alle Attività produttive, Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari, e al Centro storico Andrea Bosi, sarà l’occasione per presentare il programma del progetto turistico “Gli spettacoli del gusto” che prevede appuntamenti nei fine settimana del 15 e 16 giugno; 14 e 21 luglio; 31 agosto e 28 e 29 settembre (il calendario completo è sul sito www.visitmodena.it). All’evento di presentazione partecipano la band “Sould Out. The soul sound is sold out”, che proporrà alcuni dei suoi brani suonati in acustica, e attori, musicisti e danzatori di “De gustiblues”. Al termine, Piacere Modena offrirà una degustazione delle eccellenze Dop e Igp del territorio modenese.