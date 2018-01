Secondo compleanno per [Tricolore], festa gourmet e degustazione di vini

Sabato 27 gennaio, a partire dalle ore 19:00 il locale [Tricolore] di Modena festeggerà il suo secondo compleanno con un evento esclusivo all’insegna del gusto, del divertimento e della buona musica. Una festa gourmet, all’interno della location di Viale Amendola 140 rinnovata per l’occasione, che permetterà agli ospiti del noto locale modenese di incontrare i produttori di riferimento di [Tricolore]. Saranno presenti infatti i rappresentanti di Cantina della Volta, del Birrificio Gilac, di Canevel Valdobbiadene, di Maso Martis Trento e Vezzoli Franciacorta che nel corso della serata avranno modo di far degustare e, naturalmente, di raccontare i propri prodotti.

Assieme alla parte enologica [Tricolore] offrirà ai partecipanti ben dieci portate con tutte quelle stuzzicherie che nel corso di questi primi due anni di attività sono state maggiormente apprezzate dalla clientela.

“Un evento a cui teniamo particolarmente – commenta il titolare Michele Andreano – perché, non solo sarà un momento per festeggiare questi due bellissimi anni di attività nella città di Modena, ma è realizzato con l’idea di far incontrare i nostri produttori a chi quei prodotti li consuma ogni giorno. Teniamo moltissimo a far capire alle persone quanta inventiva, passione e amore per la tradizione vi siano dietro ad un prodotto che, solo apparentemente, potrebbe sembrare semplice, narrandone così tutta l’autentica artigianalità.”

La serata inoltre sarà animata dal dj e producer Niccolò Bruni alias Billy Bogus di Pizzico Records che presenterà una raccolta musicale d’autore, rigorosamente italiana, studiata ad hoc per l’evento. Media partner della serata il quotidiano online ModenaToday e Web Radio 5.9, l’emittente emiliana nata con MTV Italia dopo il sima del 2012. Per maggiori informazioni sulla serata potete chiamare il numero 059-358090.