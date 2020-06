"Sorsi di Musica", la degustazione enomusicale debutta a Modena

Sbarca a Modena la degustazione enomusicale itinerante Sorsi di Musica. Appuntamento mercoledì 1° luglio alle ore 20:30 alla Lambruscheria di via Calle di Luca 16, in centro a Modena.

Sorsi di Musica è una serata di degustazione ideata e condotta dallo speaker radiofonico e giornalista musicale Alessio Aymone, nata per proporre abbinamenti di vino e musica. Sulla base delle caratteristiche di ogni vino si abbinerà la degustazione al racconto di un album della storia della musica in un viaggio alla scoperta di artisti e band, italiani e internazionali, con aneddoti e curiosità poco conosciuti. Perché non c'è nulla di casuale se a un vino bianco si associa la calda voce della compianta Whitney Houston o a un vino rosso viene accostato un album del re del rock'n'roll Elvis Presley.

"Siamo convinti che un buon vino abbia la capacità di stimolare tutti i sensi, compreso l’udito. Per questo lo slogan di Sorsi di Musica è “La musica si ascolta. La musica… si beve!”".

Il format è nato a Bologna dalla mente di Alessio Aymone e con questa nuova collaborazione con Alessio Bardelli, ideatore di format modenesi di successo come la Lambruscolonga, punta a diventare un evento itinerante che unisce i prodotti tipici locali alla musica di qualità. La diventare La formula è 2 Vini per 2 Dischi. La serata sarà accompagnata da un apericena a base di tigelle con salumi tipici.

I vini di questa serata sono stati scelti dalla Cantina Vitivinicola Fangareggi di Correggio, che sarà presente per la degustazione. Il costo della serata è 15 euro, e la prenotazione è obbligatoria ed effettuabile all'indirizzo di posta elettronica prenotazioni@sorsidimusica.it e infoline 333 53.92.155.