"Natale in Cantina", a Castelvetro un weekend all'insegna del Lambrusco Grasparossa

“Grasparossa: un vino, un vitigno, un territorio”: è questo il titolo della degustazione a cura di AIS Modena che, insieme a una visita guidata, aprirà la due giorni di appuntamenti presso la Cantina Settecani, in provincia di Modena (via Modena 184 a Settecani di Castelvetro) in programma domani sabato 7 e domenica 8 dicembre.

L’iniziativa “Natale in Cantina”, patrocinata dal Comune di Castelvetro di Modena - ad accesso libero e gratuito dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - è pensata per scoprire le diverse proposte natalizie della Cantina, nata nel 1923 nel cuore del territorio vocato alla produzione di Grasparossa, ma non solo.

Sabato 7 infatti, dopo la degustazione guidata delle ore 11.00 a cura dell’Associazione Italiana Sommelier - a numero chiuso e su prenotazione allo 059-702505 oppure scrivendo a info@cantinasettecani.it - a partire dalle 12.00 e fino alle 15.00 ci sarà la possibilità di ristorarsi con gnocco, tigelle e mini burger di cotechino nello spazio curato da Maison Livre. Nel pomeriggio invece, dopo una nuova visita guidata in Cantina a partire dalle ore 15.00, spazio ai più piccoli con i laboratori “Decoriamo l’albero” e “Christmas Cork Village” a cura de La Bottega di Merlino (dalle ore 15.30 alle 17.30), entrambi pensati per realizzare piccole creazioni natalizie: da mettere sull’albero all’interno della Cantina Settecani il primo e per preparare decorazioni da portare a casa il secondo.

Domenica 8 dicembre invece, oltre a una doppia visita guidata in Cantina (alle ore 10.00 e alle 15.00) e all’angolo ristoro, è previsto uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia 8mani, pensato per grandi e piccini e cucito su misura per Cantina Settecani, a partire dalle ore 17.00.

Non mancheranno poi momenti informativi dedicati a quello che è l’impegno della Settecani nei confronti della sostenibilità e, nel corso di entrambe le giornate, i vini della Cantina di Castelvetro saranno in vendita in promozione e in degustazione libera, così come alcuni prodotti tipici, grazie alla preziosa disponibilità di Agriturismo Casa Minelli, Salumificio Maletti 1867 e Agriturismo La Barbera.