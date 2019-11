Degustazione solidale a favore della scuola La Carovana di Modena

Mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 20.00, il salone della scuola La Carovana di Modena accoglierà i partecipanti all’evento di raccolta fondi dal titolo “Serata di educazione al bello”, insieme alla sommelier Barbara Brandoli, famosa ideatrice dell’evento “Terre di vite” all’interno della splendida cornice del Castello di Levizzano.

La serata si aprirà con la presentazione dei concetti essenziali dell'analisi sensoriale del vino, per arrivare alla valutazione e descrizione dell'aspetto, del profumo e del gusto, esplorando gli abbinamenti cibo-vino, il tutto in un’atmosfera rilassata e coinvolgente. Una vera e propria lezione di introduzione al mondo della degustazione con uno scopo benefico: i fondi raccolti infatti saranno destinati al Fondo di Solidarietà della scuola, a favore delle borse di studio e per i progetti legati alla disabilità e il sostegno. Le degustazioni di vino saranno accompagnate da tre piatti in abbinamento: focaccia di montagna con prosciutto crudo di Parma e zucchine alla scapece, caprese di burrata pugliese e pomodorini croccanti, tris di formaggi.

L’evento è aperto a tutti e sarà una piacevole occasione per conoscere la scuola e partecipare ad una serata dal sapore originale. Per prenotarsi è sufficiente iscriversi attraverso la piattaforma di crowdfunding retedeldono.it al seguente link , i posti sono limitati. Per info: rossanaurso@scuolacarovana.it