DE GUSTIBLUES. La III Edizione del blues in centro storico a Modena

In Piazza XX Settembre - piazza Robert Johnson - il 14 e 15 giugno 2019, torna a Modena il DE GUSTIBLUES nella sua terza edizione, completamente rivisto e rinnovato nelle due serate.

De Gustiblues vuole portare la cultura Blues, Soul e Gospel nel centro storico di Modena, per spiegare le affinità tra queste tradizioni musicali e le opere dei nostri Cantautori Emiliani, e più in generale della loro influenza nella musica contemporanea con le interpretazioni dei The Strikeball, il miglior Rockabilly Italiano e gli Amici del Rockabilly il venerdì 14 e di Grace Quaranta & 40 Shades of Blues, cantante della voce nera che duettò con gli U2 al matrimonio di Big Luciano il sabato 15.

Il “sentire” nei cinque sensi ci porta non solo ad ascoltare il Blues e le sue declinazioni, ma a degustare e gustare il cibo e il vino. I prodotti tipici del territorio che, come il cibo servito nei “Juke Joint”, sono spesso prodotti semplici e poveri della terra ma ricchi di tradizione e cultura. Un affinamento di piatti e ricette che uniscono la semplicità, la tradizione e le nostre eccellenze di Modena con quelle del Mississippi e le traducono in una “cena blues” ricca di contaminazioni a cura degli Studenti dell’IIS L. Spallanzani e di Daniele Reponi.

In serate come queste verrà da pensare che per capire il blues forse non occorrerà andare fino a Clarksdale, dove Robert Johnson vendette l’anima al diavolo. Forse basterà sedersi in Piazza XX Settembre a Modena, nei giorni 14 e 15 giugno. Ci sarà un’interpretazione del Juke Joint quale luogo di disperazione, espiazione delle pene, di evasione e trasgressione nel periodo storico risalente alla schiavitù del cotone in America e la nascita del blues con le pillole di Roberto Chiodi e i suoi Attori Blues insieme ad Enrico Menabue.

Robert Johnson suonerà spalle al pubblico con la chitarra maledetta di Gerry e ci sarà chi è pronto a tutto per ritrovare il 30^ e mitico blues composto e mai registrato…. anche a vendere l’anima al Diavolo se necessario, e così sarà! Dopo un drammatico accordo con “Lou Cifer” il Demonio, in un crescendo di cori gospel blues dei La Cunza di Max Pasqualin e Marco Benati, il giovane bluesman Samuele Sammy Balugani sfiderà a colpi di chitarra blues il chitarrista del Diavolo, Luca Bottoni. Posta in palio: la sua anima bianca e pura. Il vincitore però, avrà la rivelazione del 30^ brano di Robert Johnson. Sarà una sfida di chitarre… all’ultima nota. Chi vincerà? …Non resta altro che prenotare la cena al De Gustiblues per esserci e vivere tutto il Blues!

Info e prevendita ticket cena blues euro 20,00 - dal 01/06/2019:

Piacere Modena 059 208672 – IAT Modena 059 2032660 – prevendita online modenatur.it

Le contaminazioni blues andranno poi oltre la piazza, aleggeranno sulla storia e il territorio di Modena attraverso la realizzazione di un percorso turistico in centro storico, creato ad hoc e curato da Modenatur per turisti e modenesi, alla scoperta e/o riscoperta di luoghi nascosti, sconosciuti, storia, mito, leggende ed aneddoti di stregoneria ed inquisizione a Modena “Dal DEVIL BLUES ai DEMONI e STREGHE di MODENA”.

Gli studenti di accoglienza dell’IIS L. Spallanzani seguiranno le visite guidate come futuri operatori dell’incoming 4.0.

14 e 15 giugno ore 17:30 – info e prenotazioni: Modenatur 059 220022.

De gustiblues è in programma per le serate di 14 e 15 giugno, in caso di maltempo il 17 giugno.

L’evento è promosso da Piacere Modena con il contributo di F.A.MO. e IIS L. Spallanzani, con il patrocinio del comune di Modena.