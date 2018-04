Delle storie e dei profumi. respira ascolta immagina

Dopo il successo della prima cena di San Valentino a Teatro, Happyning lancia una nuova esperienza all'insegna Delle Storie e Dei Profumi, il primo viaggio dentro la letteratura per una riflessione profonda e non convenzionale sui profumi della vita. I passi narrati di celebri autori condurranno in un affascinante viaggio dentro sé stessi fatto di parole, sensazioni e odori, alla scoperta del fil rouge che unisce i profumi al mondo dei ricordi, dell'amore e della meditazione.



Nell'angolo raccolto di una profumeria artistica nel cuore del centro storico di Modena, una fiaba raccontata nella penombra e a lume di candela, conduce in uno spazio interiore senza tempo, in un’atmosfera fatata, amplificata da stimoli olfattivi capaci di innescare emozioni intense. Un momento magico in cui vivere il presente ad un livello di esperienza profondo e intenso, scandito dal ritmo dolce e rassicurante del proprio respiro.



L'ESPERIENZA INCLUDE:

- Racconto sensoriale in collaborazione con il Festival della Fiaba e Il Filatoio

- Percorso olfattivo a cura di Avery Perfume Gallery

- Approccio alle tecniche di meditazione

- Aperitivo con bollicine



Per INFO e PRENOTAZIONI è possibile chiamare la segreteria di Happyning al numero 3317002461 o scrivere all'indirizzo info@happyning-italia.it



L'evento è organizzato in collaborazione con il Festival della Fiaba, Il Filatoio ed Avery Perfume Gallery.