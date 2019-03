Rassegna musicale "Dentro Le Note", inaugurano il modenese Nevruz e la sua band

Si terrà mercoledì 27 marzo alle 17.30, nella Sala Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza di Via San Geminiano 3, il primo appuntamento di Dentro Le Note, rassegna di incontri musicali aperti a tutti e presentati in collaborazione fra Teatro Comunale di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia.

Quest’anno la rassegna si rivolge alla canzone d’autore italiana attraverso la testimonianza di generazioni e stili diversi ma con particolare curiosità verso nomi celebri della nostra Regione. Primo ospite sarà infatti Nevruz, uno dei nuovi cantautori più affermati e più interessanti della scena nazionale. Nato a Caserta, Nevruz Joku è cresciuto dall’età di 4 anni nella Bassa Modenese dove ha iniziato la sua attività fondando una scuola e un collettivo di musica rock: Le Ossa. È compositore, cantautore, sperimentatore della voce, attore e musicista.

Fra i vincitori del talent X FACTOR ha pubblicato i dischi Tra l'amore e il male, per Sony Music nel 2010, seguito da La casa e gli spiriti perduti, nel 2012, prodotto da Elio e Le Storie Tese. Nel 2018 è uscito Il mio nome è nessuno, disco con diciotto nuovi brani che ampliano l’esperienza rock degli esordi spaziando fra generi e tematiche varie. Collaboratore di artisti come gli Skiantos, Ares Tavolazzi, ex Area, e Johnson Righeira (Vamos a la Playa), Nevruz ha elaborato una memoria storica della musica italiana senza confini, dal rock, al pop al jazz, proiettandola verso una personale ricerca poetica e musicale. Nel 2018 è arrivato in finale al Premio Tenco e ha vinto, col brano Ibrida, Sanremo Rock. Da pochi giorni è uscito il suo ultimo brano e video clip Ma La Testa. A Dentro le Note, Nevruz, insieme alla sua band, parlerà di sé facendo ascoltare brani esemplari della sua avventura musicale.

Seguiranno, i due mercoledì successivi, i Modena City Ramblers (3 aprile) e Dente (10 aprile). L’ingresso è libero.