Dentro le note. Cristina Calzolari e Stefano Renzetti si raccontano

Si terrà mercoledì 11 aprile 2018 alle 17.30 alla sala convegni del Dipartimento di Giurisprudenza di via San Geminiano 3 (Modena), a ingresso libero, il primo appuntamento di Dentro Le Note, rassegna di incontri musicali realizzata in collaborazione tra Fondazione Teatro Comunale di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia. Ospiti Cristina Renzetti, cantante jazz, cantautrice e interprete di musica brasiliana, e Stefano Calzolari, pianista e compositore jazz modenese attivo a livello nazionale.

Gli incontri, rivolti non solo agli studenti ma anche a tutto il pubblico interessato, sono incentrati sull’esperienza concreta e sulla vita del musicista, che si racconta anche attraverso l’esecuzione delle tappe musicali più significative della propria vicenda artistica.

Nata a Terni, Cristina Renzetti ha iniziato giovanissima a cantare e lavorare nella scena jazzistica di Bologna, sua città d’azione. Ha alle spalle una carriera ricca di riconoscimenti tra Italia e Brasile che la rende oggi una delle più esperte interpreti di musica brasiliana d’autore. Componente del gruppo Jacaré, del duo As Madalenas e del più recente trio del clarinettista Gabriele Mirabassi, ha all’attivo sette album da leader e autrice. Nel 2017 è uscito Dieci Lune, nel quale si presenta al pubblico italiano come cantautrice.

Stefano Calzolari è un musicista di formazione jazzistica che ha spaziato senza preclusioni attraverso i diversi generi musicali, collaborando con innumerevoli musicisti italiani e stranieri. La sua ricerca lo ha portato in anni recenti a esplorare il rapporto fra composizione e improvvisazione con riferimento a pagine note del repertorio classico, come in Flugsamen, presentato al Festival Filosofia 2017.

Entrambi i musicisti sono docenti di pratica musicale ai corsi di formazione dell’attore di Emilia Romagna Teatro.

In oltre quindici anni di attività, Dentro le Note ha ospitato artisti quali il pianista Uri Caine, il percussionista Danilo Grassi, il cantante John De Leo, Sarah-Jane Morris, il trio flamenco Caracoles, il cantante israeliano Idan Raichel, l'iraniano Ensemble Lulian, l'arabo Mounir Laouiti, la brasiliana Karine Aguiar, il gruppo jazz-ska Empatee Du Weiss e il contrabbassista Luca Garlaschelli. Quest’anno gli appuntamenti proseguiranno con la Tango Spleen Orquesta (18 aprile), uno dei gruppi più accreditati nel suo genere a livello nazionale, e con il Milk Jazz Trio (2 maggio).