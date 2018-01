"Il futuro è già alle porte", i deputati M5S a Modena e a Castelnuovo Rangone

"Il futuro è già alle porte" è l’appuntamento organizzato a Modena dal MoVimento 5 Stelle Modena il 3 gennaio ore 19:00 presso la Sala Panini della Camera di Commercio (via Ganaceto 134). Alla serata prenderanno parte i deputati Michele Dell’Orco, Vittorio Ferraresi ed Alessandro Di Battista. “L’iniziativa –dichiarano i pentastellati- è aperta a tutti e sarà particolarmente gradita la presenza di cittadini, attivisti e non, attenti e curiosi di capire cosa potrà accadere nel nostro Paese nei prossimi mesi e soprattutto nei prossimi anni. Parleremo infatti di futuro e di proposte di Governo, nel caso i cittadini decidessero di darci fiducia al posto di chi ha governato malamente questo Paese per 20 anni”.

“Nella stessa giornata – aggiungono i pentastellati - incontreremo a Castelnuovo Rangone anche gli addetti alla lavorazione delle carni della Castelfrigo. Modena con i suoi 3 miliardi l’anno di fatturato possiamo dire che sia la capitale dell’economia agroalimentare italiana ma purtroppo non possiamo essere orgogliosi di questo primato se questa ricchezza è ottenuta sfruttando i lavoratori e ingannando le leggi sul lavoro. Siamo con i lavoratori della Castelfrigo in sciopero della fame e contro i 127 licenziamenti dell’azienda e – concludono i deputati - saremo a Castelnuovo per discutere con gli addetti del settore del problema delle false cooperative che nascono e falliscono per poi riformarsi sotto altro nome, licenziando e riassumendo personale sfruttato ed esposto, secondo le aperte dichiarazioni dei sindacati, a vere e proprie forme di caporalato”.