Descarrer véers, poesia dialettale modenese con i Poetineranti

Dopo il successo del XIX Festival della canzone e poesia dialettale modenese, i Poetineranti vi aspettano Giovedì 16 Agosto alle ore 21.00 a Soliera per lo spettacolo dialettale "Descarrer vérs". L'appuntamento è al Parco della Resistenza (via Arginetto) di Soliera, dove si esiberanno personaggi locali del mondo della poesia dialettale come Roberto Roganti, Vanna Bassoli, Massimo Calvi, Nerina Ardizzoni, Giacomo Ingrami, Chira Sentimenit, con ospite speciale l'ex allrice Luciana Tonelli, tutti presentati da Andrea Bassoli. Per avere maggiori informazioni sul programma completo della serata e dell'estate al Parco di Soliera seguire la pagina Facebook.