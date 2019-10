"Destino cinico... e baro", la commedia dialettale de Gli artisti per caso in scena sul palco di via Canaletto

Hanno scelto la via del divertirsi insieme con il dialetto per raccogliere fondi per la loro associazione culturale di promozione sociale. È infatti “L’Incontro aps” a proporre - con patrocinio del Quartiere 2 del Comune di Modena, Crocetta, San Lazzaro, Modena Est - la rappresentazione della commedia brillante dialettale “Destino cinico… e baro”.

La compagnia teatrale dialettale “Gli artisti per caso” la metterà in scena sabato 12 ottobre alle 18 alla Sala Pucci del Quartiere 2 in largo Pucci, su via Canaletto Sud. Sul palco salgono, per la regia di Ivan Bertoncelli, Romana Savigni, Daniela Panzetti, Nillo Francia, Paride Bergamaschi, Maria Grazia Malagoli, Giovanna Bonazzi, Glauco Casali, Ermanno Appiani, Maria Teresa Fogliani, Silvano Vaccari e Loretta Savigni.

Lo spettacolo è aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Per informazioni si può telefonare a “L’Incontro” al numero 059 2154501 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’associazione (incontromodena@gmail.com).