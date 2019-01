"Di Segno in Segno"un continuo gioco fra parole e immagini che si fondono al Teatro Troisi

Anche quest’anno al Teatro Troisi di Nonantola ritorna il tradizionale spettacolo per bambini e famiglie per festeggiare insieme l'Epifania. Il 6 gennaio infatti è previsto lo spettacolo “Di Segno in Segno” della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli. Grazie a questa rappresentazione è possibile assistere a un continuo gioco fra parole e immagini che si fondono nella magia del teatro.

Perché i bambini devono sempre andare a letto anche se non hanno sonno? Perché esiste il giorno e la notte? Perché non si può parlare sott’acqua? Cos’è l’aria? Cosa c’è oltre il cielo? Ma l’infinito dove finisce? Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. E’ il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo.

Tutto inizia da una finestra che apre per la prima volta di notte. E’ il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo. E allora si cerca di capire di “spiegare” questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo, “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra…e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale. Una lavagna luminosa interagisce con l’attrice nel raccontare questi grandi “eventi”. Sullo schermo fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutti realizzate in contemporanea da una disegnatrice.

Lo spettacolo è stato organizzato dal Teatro Troisi del Comune di Nonantola con il contributo della Croce Blu di Castel Franco Emilia - Nonantola - San Cesario sul Panaro. Gli spettatori possono scegliere fra due orari di spettacolo disponibili fino ad esaurimento posti: alle ore 11.00 e alle ore 17.00.

Lo spettacolo ad offerta libera non prevede alcun biglietto d’ingresso. E’ comunque necessario prenotare comunque il proprio posto inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535, tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00, i sabati dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.