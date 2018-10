"Dìa de los muertos", halloween party con Attozero

Per la notte più #buia dell'anno, AttoZero si colora di luce! Cecco Signa assieme a CARLO MARTELLO e i suoi PNEUMATICI

Un #live carichissimo e trascinante con il loro GARAGE ROCK & RnB... Kinks, Who, Sonics, Otis Redding, Rufus Thomas, Rolling Stones, Beatles...

Il tutto riprodotto in una cornice surreale!

E non si smette mai.. a seguire DJ Set by Cecco Dj!

#Siete pronti a ballare?

Allora siate creativi e sbizzaritevi con il trucco, i fiori in testa, i colori #fluo, truccatevi da #Mexican #skull e divertitevi a diventare spaventosamente stupendi!

E come sempre, ci saranno le ragazze ed i cocktail del Keller - Ristorante Birreria!

Inizio #DìaDelLosMuertos: ore 22.00

Ingresso: 8 euro con consumazione (birra)

Tessera associativa obbligatoria: 3 euro

