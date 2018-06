Dialoghi d'arte al museo Bertozzi & Casoli Galileo Chini

Dal 15 giugno al 14 ottobre, il Museo Bertozzi & Casoni ospita la mostra dal titolo “Dialoghi d’Arte al Museo Bertozzi & Casoni. Galileo Chini”. Un significativo nucleo di opere in ceramica di Galileo Chini, uno dei massimi esponenti dell’Art Nouveau, inaugura la serie delle mostre temporanee al Museo Bertozzi & Casoni, grazie al supporto di System.

Si tratta non tanto di una mostra monografica quanto piuttosto del tentativo di evidenziare, nella modernità e nella contemporaneità, quei protagonisti e quei momenti che, per via diretta o

indiretta, possono suggerire o trovare relazioni con i risultati espressivi e le finalità artistiche di Bertozzi & Casoni. Le opere di Chini, esposte a diretto confronto con le opere presenti al Museo, suggeriscono affinità evidenti o sotterranee con opere realizzate un secolo dopo, dimostrando ancora una volta che in arte nulla si crea e nulla si distrugge e che il concetto di tradizione artistica, cui Bertozzi & Casoni sono particolarmente legati, ha resistito, innovandosi, ai tanti tentativi di messa in crisi novecenteschi e attuali.

Il “dialogo” con Galileo Chini (Firenze 1873-1956) ha indubbiamente momenti di singolare coincidenza e di sensibili affinità. Corre un secolo esatto dal trionfo di Chini all'Esposizione di Arte Decorativa di Torino del 1898 e da quel 1900 che ha visto la sua affermazione internazionale all'Esposizione Universale di Parigi agli anni, tra il 1998 e il 2000, in cui Bertozzi & Casoni operano la loro “grande svolta”. E' questo il momento in cui essi abbandonano la pittura su maiolica e si dedicano a inedite ricerche su materiali in gran parte di derivazione industriale che hanno permesso alle loro opere di guadagnare un superiore livello di fisica presenza, con una inarrivabile perfezione esecutiva. Due capisaldi, due esperienze artistiche accomunate da una perfezione esecutiva e da una comune

ricerca di bellezza, due inizi di secolo. Due richiami a una concezione dell'arte come alto sentire e come perfetta tecnica. Con la ceramica: un mezzo espressivo che proprio grazie a Maestri come questi si è posizionata di diritto nel mondo dell'arte tout court.

Con il supporto di System e grazie alla lungimiranza di Franco Stefani, questo importante appuntamento, conferma la nascita e l’affermazione della Cavallerizza Ducale come un nuovo

luogo di cultura, di conoscenza e di esplorazione caratterizzato da grande dinamismo, in cui si narra l’arte del fare. Il Museo Bertozzi & Casoni rispecchia un progetto innovativo di condivisione

culturale dalle regole inedite, costruito sul dialogo tra arte e scienza, i cui spazi diventano luoghi privilegiati di espressione e di esperienza da parte del visitatore nel suo rapporto con la materia

ceramica.

Orari d’apertura Museo Bertozzi & Casoni: la mostra sarà visibile dal venerdì alla domenica dalle 15.00 alle 19.30. L’ingresso è gratuito.