“Die Zauberflöte” in scena a Castelfranco Emilia

Domenica 12 maggio 2019 la Modesta Compagnia dell’Arte, in collaborazione col Centro Culturale Almo e Sol Omnibus Lucet APS, metterà in scena un vivace spettacolo mozartiano: “Die Zauberflöte” (ossia “Il flauto magico”). La storia dell’amore che unisce Tamino (Maurizio Tonelli, Direttore Artistico della Modesta Compagnia dell’Arte) alla principessa Pamina (Miriam Renzi) è il fulcro di quello che è forse il più celebre Singspiel di Mozart, ma di certo non l’unica tematica presente in esso. Accompagnato dal fedele e buffo Papageno (Alessandro Branchi), Tamino incontrerà la misteriosa madre di Pamina, cioè la Regina della Notte (Giada Maria Zanzi), imparando a sue spese a diffidare dalle apparenze; il nobile Tamino compirà dunque un vero e proprio cammino di crescita per diventare un uomo saggio e coronare il suo sogno di una vita insieme a Pamina. Il lieto fine ci sarà anche per il simpatico Papageno, che dopo mille peripezie troverà la sua Papagena (anch’essa interpretata da Miriam Renzi).

Lo spettacolo, che vedrà il Maestro Fabio Luppi nella doppia veste di Direttore Musicale e Maestro Concertatore, avrà luogo il 12 maggio alle ore 18 nella sala teatrale del Centro Culturale Almo, in via dei Mille 167, a Castelfranco Emilia – loc. Piumazzo (MO).

Regia di Maurizio Tonelli su soggetto di Giada Maria Zanzi. Per i costumi si ringraziano: Modesta Compagnia dell’Arte, Sol Omnibus Lucet APS. Scenografie di Luca Bianconcini. Lo spettacolo, nato in seno all’Associazione bolognese di Promozione Sociale Sol Omnibus Lucet, ideato da Giada Maria Zanzi (Direttore Artistico della stessa) e già andato in scena a gennaio 2019 a San Lazzaro di Savena (BO) col medesimo cast, si presenterà al pubblico in veste più matura.

L’evento è stato prescelto per essere rappresentato nell’ambito dei festeggiamenti per i 10 anni di attività del Centro Culturale Almo. Per ulteriori informazioni: info@spazioalmo.it – spettacoli@spazioalmo.it – modestacompagniadell.arte@gmail.com