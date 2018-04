Teatro Storchi "Dieci storie proprio così": storie di mafia per smuovere le coscienze

Arriva sul palcoscenico del Teatro Storchi di Modena Dieci storie proprio così – terzo atto, spettacolo nato da un’idea di Giulia Minoli, con la drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli e la regia di Emanuela Giordano: un racconto di vittime conosciute e sconosciute della criminalità organizzata, episodi di impegno civile, responsabilità individuali e collettive, connivenze istituzionali e taciti consensi.

Il progetto al suo Terzo atto ha infatti sviluppato un forte legame con il territorio dell’Emilia-Romagna: sono state raccolte numerose testimonianze di persone colpite dalla criminalità organizzata. Storie di grande attualità e riscatto sociale:



Giovanni Tizian, giornalista calabrese, emigrato nella nostra regione dopo l’omicidio del padre, un funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Tizian scrive per la Gazzetta di Modena dal 2006, conducendo inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel territorio, e dal 2011 vive sotto scorta.



Nicoletta Polifroni, 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.



Cortocircuito, un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia formata da studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle video-interviste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel territorio.



La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in carcere.



Al termine dello spettacolo è previsto un incontro con gli attori e alcuni protagonisti delle storie locali per riflettere e approfondire i temi trattati.

Al Teatro Storchi sarà presente: Enza Rando, vicepresidente di Libera.



Dieci storie proprio così è una provocazione “ragionata” contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, relazioni che uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie. Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile.



Dalla ricerca è nato anche il documentario Dieci storie proprio così, prodotto da RaiCinema e JMovie e vincitore del premio speciale ai Nastri d’Argento 2018.



Lo spettacolo è parte integrante di “Palcoscenico della Legalità”, progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole, università e società civile, ideato e coordinato da Co2 Crisis Opportunity Onlus con la partecipazione di attori, ricercatori, docenti, giornalisti, magistrati, studenti. “Palcoscenico della legalità “è promosso da Fondazione Pol.i.s., Libera, CROSS Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, LARCO Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata dell’Università di Torino, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org e DaSud. Con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministero della Giustizia ed il sostegno di Fondazione con il Sud, Eni Spa, SIAE, Poste Italiane.



Ingresso € 25 / 10,5

BIGLIETTERIA TELEFONICA

059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13



BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi, 15 - tel. 0592136021

Orari: martedì dalle ore 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.00; dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00

VENDITA ONLINE

www.emiliaromagnateatro.com

www.vivaticket.it



19 aprile ore 10 e ore 21.00

DIECI STORIE PROPRIO COSÌ

Terzo atto

da un’idea di Giulia Minoli

drammaturgia Emanuela Giordano e Giulia Minoli

regia Emanuela Giordano

con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo

e con Tommaso Di Giulio (chitarre), e Paolo Volpini (batteria)

musiche originali Tommaso Di Giulio

aiuto regia Tania Ciletti

produzione TEATRO STABILE DI NAPOLI-TEATRO NAZIONALE, TEATRO DI ROMA-TEATRO NAZIONALE, EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

in collaborazione con CO2 CRISIS OPPORTUNITY ONLUS

il progetto è promosso da Fondazione Polis, Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, daSud, Italiachecambia.org, CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, LARCO - laboratorio di analisi e ricerca sulla criminalità organizzata Università di Torino, Coordinamento campano dei familiari delle vittime



Durata 1 ora e 15 minuti e a seguire incontro con il pubblico

