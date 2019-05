Diego Fusaro torna ospite al circolo La Terra dei Padri

Sabato 11 maggio alle ore 17.30 Diego Fusaro sarà presente presso il Circolo La Terra dei Padri, per la quarta volta in due anni, per parlare delle tematiche legate all'Europa e alle scelte che i cittadini dovranno fare tra pochi giorni in occasione della tornata elettorale. Il filosofo esporrà le ragioni che portano a rifutare in blocco le logiche della costruzione europea, cosi come è stata pianificata dalla Ue, e a ricercare le ragioni di un un nuovo spirito europeo, basato sui 3 capisaldi: lavoro, diritti sociali, identità.

Introdurrà Fabio De Maio del Circolo La Terra dei Padri, interverranno l'Avv. Antonio Baldini e Alessio Bononcini di Terra dei Padri. A seguire, cena coon Diego Fusaro, su prenotazione e concerto 'Il Campo dei Ribelli," con Francesco Mancinelli.