"Dio ride" di e con Moni Ovadia al teatro Dadà di Castelfranco Emilia

Mercoledì 5 dicembre prosegue la stagione del Teatro Dadà di Castelfranco Emilia promossa da ERT: alle ore 21.00 va in scena Dio ride, Nish Koshe di e con Moni Ovadia. Il ridere, a cui il titolo fa riferimento, è amaro, come evidenzia il sottotitolo Nish Koshe (così, così): Dio ride, ma di sé stesso; in quel “così, così” si cela la condizione dell’uomo contemporaneo, con tutti i suoi paradossi.

Seguendo le orme del suo memorabile Oylem Goylem, l’ultimo spettacolo di Moni Ovadia porta a teatro il mondo della cultura ebraica, la diaspora e l’esilio attraverso la musica Klezmer e lo yiddish. In scena cinque musicanti e il narratore Simkha: «Una zattera in forma di piccola scena – afferma lo stesso Ovadia – approdava in teatro venticinque anni fa. Trasportava sei vagabondi, cinque musicanti e un narratore di nome Simkha Rabinovich». A chi sentiva il desiderio di ascoltare, Simkha narrava storie di esilio, intonava canti tristi, allegri, luttuosi e nostalgici, per dare voce a quel popolo protagonista della diaspora.

«Dopo un quarto di secolo di erranza – prosegue Moni Ovadia – Simkha Rabinovich e i suoi compagni di strada, ritornano per continuare la narrazione di quel popolo sospeso fra cielo e terra in permanente attesa, per indagarne la vertiginosa spiritualità con lo stile che ha permesso loro di farsi tramite di un racconto impossibile eppure necessario, rapsodico e trasfigurato, fatto di storie e canti, di storielle e musiche, di piccole letture e riflessioni alla ricerca di un divino ineffabile presente e assente, vivo e forse inesistente, padre e madre, redentore che chiede di essere redento nel cammino di donne, uomini e creature viventi verso un mondo di giustizia e di pace».

Teatro Dadà, Piazzale Curiel 26 – Castelfranco Emilia (MO)

Stagione 2018/2019

5 dicembre ore 21.00

Dio ride

Nish Koshe

di e con Moni Ovadia

e con le musiche dal vivo della Moni Ovadia Stage Orchestra

Maurizio Dehò, Luca Garlaschelli, Albert Florian Mihai, Paolo Rocca, Marian Serban

luci Cesare Agoni, Sergio Martinelli

scene, costumi ed elaborazione immagini Elisa Savi

progetto audio Mauro Pagiaro

regia Moni Ovadia

produzione CTB Centro Centrale Bresciano e Corvino Produzioni

Durata 1 ora e 55 minuti più intervallo

