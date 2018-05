Bastiglia, si celebrano i 60 anni di Avis

Con la conferenza di giovedi 24 maggio alle 21 nella sala “Centopassi” del Comune si apre il programma delle celebrazioni per i 60 anni dalla nascita dell’ Avis a Bastiglia. Il tema dell’incontro a carattere sanitario sarà “Dipende…da che dipende?”, come riconoscere e affrontare le vecchie e nuove dipendenze tra cui il gioco d’azzardo e il web, argomenti di attualità spesso nascosta e drammatica che non fa distinzione fra sesso, professione e fascia d’età, a partire dai più giovani. Ne parleranno la dott.ssa Chiara Gabrielli, responsabile Dipendenze patologiche del distretto di Castelfranco e Giorgia Pifferi, psicologa del distretto di Sassuolo. La serata a ingresso libero è promossa dalla locale sezione dell’ Avis con il patrocinio del Comune di Bastiglia e in collaborazione con l’ AUSL di Modena.