Musica. Le band underground della Modena anni '80 rivivono in un disco

Negli anni Ottanta in Emilia-Romagna la scena musicale ferveva con un proliferare di band underground. Ora quel mondo diventa una compilation in uscita su Spittle Records: "Emilia-Romagna: Voyage Through the deep 80s underground in Italy" che raccoglie in due volumi i brani di, guarda caso, 80 gruppi. La raccolta di pezzi è stata curata da Gianlorenzo Giovannozzi e Francesco Pirro che in un anno e mezzo hanno lavorato tra ricerche, musicassette e nastri di tutti i tipi.

E il risultato, che sarà presentato domenica alle 16, allo spazio La Tenda di viale Monte Kosica 91 a Modena, non vuole essere un 'best of', spiegano i curatori, ma un contenitore eterogeneo in cui, a gruppi dimenticati o mai emersi allora, si affiancano inediti di band di culto.

Assieme alla compilation, domenica sarà presentata anche la fanzine 'Mo 1977-82', nata dalla constatazione che, degli 80 gruppi presenti nella compilation da tutti i capoluoghi della regione, 19 sono di Modena e provincia. All'appuntamento a La Tenda ci sarà l'occasione di vedere un filmato di 35 minuti, girato nel novembre del 1981, con sette band, alcune delle quali presenti nella compilation. E si potrà partecipare a un talk con giornalisti, discografici e musicisti che hanno vissuto quel momento, in cui si parlerà del cambiamento nella musica dell'epoca, e dell'apertura verso l'underground a Modena agli inizi degli '80. Non mancherà uno spazio per vedere i materiali stampati in quegli anni tra locandine, flyer e foto. Ai primi 100 partecipanti all'evento sarà regalata la Fanzine.