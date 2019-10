"Disegno, pittura, scultura" alla galleria d'arte Ossimoro di Spilamberto

Sergio Padovani, Cristiano Baricelli e Matteo Lucca per la prima volta insieme nella mostra "Disegno, pittura, scultura", a cura di Sergio Bianchi e Alessandro Mescoli, presso la Galleria Ossimoro di Spilamberto.

La mostra è visitabile da Sabato 5 ottobre 2019 a domenica 10 novembre 2019, negli orari del negozio. Vernissage sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso Galleria Ossimoro a Spilamberto

Catalogo presente in mostra

Alla vernice intervento poetico della poetessa modenese Laura Solieri



La Galleria Ossimoro apre le porte al contemporaneo, ed è lieta di invitarvi ad entrare nei Mondi di questi autori, con una mostra che riporta alle qualità del fare artistico, guardando con attenzione a tre degli artisti più interessanti del momento. Da sempre interessata a sviluppare il rapporto ed il dialogo tra l’alto antiquariato e l’arte contemporanea, Ossimoro, ricerca con questa esposizione di evidenziare l’istantaneità nell’arte, la piacevolezza nella fruizione di un’opera , e le capacità intuitive degli artisti ospitati.



Tre artisti legati dall’interesse per la figura umana, studiata, documentata, e traghettata nel rassicurante quotidiano a noi così caro, attraverso la società grottesca e mai troppo buona di Baricelli, le sceneggiature pittoriche di Padovani, partiture per immagini che dove ogni personaggio compie pericolose imprese , e le sculture di Lucca , che racchiudono allegoria ed Azione, in bilico tra il museo ed il post-umano. In una continuità di linguaggi ed impressioni, opere che riescano ancora a sorprendere oggi come nel passato.