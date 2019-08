Divertimento, spettacoli e incontri, a San Felice torna la grande fiera di Settembre

È tornata la grande fiera di Settembre di San Felice. Per la 406 esima edizione cinque giorni di fiera tra stand gastronomici, pesche di beneficenza, spettacoli, l’immancabile luna park e tantissimi altri eventi e attività.

VENERDÌ 30 AGOSTO Ore 20.30 in Piazza Castello: inaugurazione della 406a Fiera di Settembre. Interverranno autorità civili, militari e religiose. Con la partecipazione delle majorettes Blue Stars. Auditorium viale Campi: conferenza Osteoporosi: medicina integrativa, alimentazione e yoga. Mantieni le tue ossa in salute, a cura di Polivalente Futura asd e Società Scientifica Simo. Relatori: dott. P. Rebecchi, dott. A. Valeri, dott. G. Goldoni. Ore 20.45, parco Marinai d’Italia: show cooking con la partecipazione di Mirco della Vecchia dalla Prova del Cuoco. Dimostrazione della lavorazione di cioccolato e altre meravigliose dolci creazioni. Offerto da Cna. Ore 21 in via Mazzini: raduno auto di lusso organizzato da Autoscuola La Rocca. Piazzetta largo Posta: spettacolo di burattini a cura del Teatro dei burattini della famiglia Pavironica. Piazza Castello: Radio Bruno live. Piazza Matteotti: 500 Figu per un Bordon, talk show calcistico e presentazione del libro di Gianni Bellini e Lorenzo Longhi, con la partecipazione di Ivano Bordon, Furio Zara e Matteo Panini.

SABATO 31 AGOSTO Ore 15.30, piazza Castello: Tutti Tinti Run. Ore 20, piazza Castello: Party anni ‘90. Ore 21 piazzetta largo Posta: Mago Sebastian di Sebastiano Roversi. Piazza Matteotti: Ligaduri in concerto. •Ri-Commerciamo: esibizione di pole dance a cura del gruppo Pantheon Club.

DOMENICA 1° SETTEMBRE Per l’intera giornata in piazza Italia, il Lancia Thema Club International organizza il 1° raduno per auto d’epoca e sportive Autostoriche sotto la Rocca. Programma: ore 8, arrivo dei partecipanti, registrazione e rinfresco; esposizione delle vetture in piazza Italia; ore 11.30, partenza per Solara, visita all’acetaia Monari e Federzoni; ore 13.30, ritorno in piazza Italia esposizione delle vetture. Per l’intera giornata in via Mazzini: mercatino del riuso.

Ore 10.30, piazza Matteotti: Progetto Qualicasa a cura di Cna e Aimag nei locali della Sanfelice1893 Banca Popolare. Ore 17.30 presso l’Auditorium viale Campi: presentazione programma viaggi di gruppo autunno-inverno a cura di Malu Viaggi. Allieterà l’incontro Alessandro Tomasi con Girinviaggio 24, racconti e immagini dal suo giro intorno al mondo di 24 mesi, senza l’utilizzo di aerei. Ore 18.30, piazza Matteotti: l’Amministrazione Comunale racconta i suoi primi 100 giorni. Ore 20, piazzetta largo Posta: Free Lab, laboratorio tecnologico per ragazzi. Ore 21, piazza Castello: spettacolo della scuola di danza Arckadia di Katia Calzolari e Sissi d’Aniello. Ore 21.30, piazza Matteotti: spettacolo di Duilio Pizzocchi. Ore 22.30, piazza Castello: lezione dimostrativa di zumba fitness.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE Ore 20, piazzetta largo Posta: Free Lab, laboratorio tecnologico per ragazzi. Ore 21 in piazza Castello: serata dello sport presentata da Alberto Setti. Piazza Matteotti: Baraldini Music.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE Ore 18.45, ex scuole elementari di via Agnini: pratica di rilassamento yoga e respiro (vedi articolo a pag. 8). Ore 19.30, piazza Italia: Metti una sera in fiera… camminando al tramonto in compagnia, camminata di 5 km aperta a tutti, a cura di Nordic Walking Live. Info: Elena Budri, 338.6216834 - Andrea Fortuzzi, 339.6422259. Ore 20, piazzetta largo Posta: Free Lab, laboratorio tecnologico per ragazzi. Ore 20.15, ex scuole elementari di via Agnini: pratica di rilassamento yoga e respiro (vedi articolo a pag. 8). Ore 21 piazza Castello: Ivo Morini, in collaborazione con Pica e Bigo, presenta la rassegna di dj. Piazza Matteotti: ballo liscio con Mr. Domenico

Tutte le sere inoltre in Piazza Italia sarà presente un ristorante a cura dei volontari di Pol. Unione 90, Amo, Auser, Avis, Croce Blu, Us Calcio. Presso Largo Posta vi accoglieranno gli stand gastronomici con piadine, gnocchi fritti e frittelle a cura dell’Anspi Don Bosco. Sempre in Largo Posta ci sarà il mercatino di oggettistica. Prato Rocca sarà la patria dello street food. Viale Campi si arricchirà di stand espositivi di associazioni e aziende. Viale Campi: pesca di beneficenza organizzata dalla scuola materna Caduti per la Patria. Ri-Commerciamo: mostra di figurine Panini di Gianni Bellini e mostra del Photoclub Eyes. Bar dei Ricordi, Ri-Commerciamo: pesce fritto da passeggio con accompagnamento di dj. Mentre a Piazza Piva (del mercato)sarà presente per il divertimento di grandi e piccini il tradizionale luna park