"Dividere il cielo", voci e immagini dal muro di Berlino al Laboratorio Aperto

Sabato 9 novembre, a trent’anni esatti dalla caduta del Muro di Berlino avvenuta il 9 novembre 1989, il Laboratorio Aperto di Modena (ex Aem di Viale Buon Pastore 43) ospita alle ore 18.00 “Dividere il cielo – Voci e immagini dal muro di Berlino”. L’appuntamento, promosso da ERT in collaborazione con Laboratorio Aperto e Istituto Storico di Modena, si inserisce nell’ambito delle iniziative in programma per “L’Europa prima e dopo il muro” promosse dal Comitato comunale di Modena per la storia e memorie del Novecento del Comune di Modena, in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro.

Sabato 9 gli attori della Compagnia stabile di ERT Daniele Cavone Felicioni, Paolo Minnielli e Maria Vittoria Scarlattei, saranno protagonisti di un viaggio nel nostro recente passato per scoprire, attraverso letture e azioni performative, come è cambiata l’Europa a trent’anni dall’abbattimento del Muro, quali sono le sue speranze, le sue aspettative e i suoi obiettivi sociali e politici.

Nel corso del pomeriggio si ascolteranno i racconti e le testimonianze che hanno segnato uno degli avvenimenti più importanti del Novecento. Un'occasione per riflettere sul concetto di "muro", divisione, utopia e di rivalsa sulle ferite della storia.

Ingresso libero