Alla libreria Ubik il "Dizionario biografico delle donne modenesi"

Venerdì 8 marzo alle ore 18 presso la Libreria UBIK di Modena si terrà la presentazione del libro "Dizionario biografico delle donne modenesi" di Roberta Pinelli.

È da pochi giorni in libreria il volume di Roberta Pinelli Dizionario biografico delle donne modenesi pubblicato da Elis Colombini. Un libro prezioso e di cui si sentiva la mancanza, visto il ruolo da protagoniste che le donne modenesi hanno rivestito e tuttora rivestono nella vita pubblica e nelle vicende del nostro territorio. Un ruolo che troppo spesso i libri hanno ignorato e che oggi finalmente viene valorizzato, ricercando ed estraendo dalla Storia scritta dagli uomini le immagini e le vite delle donne: figure femminili che spesso, nonostante siano state loro negate la Cultura, la Politica, la Scienza e l'Arte, hanno comunque perseguito una via alternativa con risultati, per profondità e importanza, non inferiori a quelli degli uomini. Donne che sono uscite dall'ombra dell'universo maschile prendendo in mano il proprio destino e scegliendo il percorso della propria vita non senza fatica, sofferenza, discriminazione e pregiudizi.

Il libro, a cui l’autrice ha dedicato quattro anni di ricerche, raccoglie le biografie di oltre 2.300 donne del territorio modenese che non si sono limitate ad essere madri e mogli, ma che hanno studiato, hanno impiantato attività, si sono occupate del bene pubblico, hanno investito la loro vita nel sapere e nell’agire. Insegnanti, partigiane, artiste, mediche, religiose, ostetriche, cantanti, scrittrici, poetesse, scienziate, sindacaliste, politiche, benefattrici, imprenditrici... un ricchissimo repertorio biografico corredato da moltissime fotografie, nella maggior parte dei casi inedite, delle donne protagoniste.

La metodologia redazionale delle biografie è caratterizzata dall'attenzione rivolta al profilo professionale delle donne e alla loro partecipazione alla vita pubblica - dove spesso si sono guadagnate un ruolo di primo piano - senza tralasciare notizie sul loro percorso privato, sulla famiglia di origine, sulle scelte e le vicende personali che hanno scandito il corso della loro esistenza. L’arco di tempo preso in considerazione dall’Autrice è amplissimo: dal Medioevo ai giorni nostri.

Pubblicato con il patrocinio e la collaborazione dell’Unione Donne Italiane, del Centro Documentazione Donna di Modena, dell’assessorato Pari Opportunità del Comune di Modena, dell’ufficio Pari Opportunità della Provincia di Modena, dell’Istituto Storico di Modena, il libro verrà presentato in città l’8 marzo nella sede della Provincia (in mattinata) e presso la Libreria UBIK, in via dei Tintori, alle ore 18. Seguiranno altre presentazioni in tutti i principali centri della provincia.