Secondo appuntamento "DJs si raccontano" con Luca Zanarini e Silver

Continua il viaggio con Disco Emilia nella terra delle discoteche con protagonista Luca Zanarini e Silver, due eccellenze della musica dance locale. La serie di eventi è organizzata dall'Associazione Via Piave & Dintorni, per parlare di musica degli anni '70 e '80. L'appuntamento è per giovedì 31 maggio alle ore 21 presso l'ex-cinema Principe a Modena,

Luca Zanarini, è “il dj” modenese per eccellenza: 62 anni e quasi 50 passati dietro ad una consolle. Un’infanzia vissuta in campagna a giocare con le rane, quando si è trasferito a Modena, un po’ più grandicello, ha scoperto i dischi, divenuti protagonisti di una carriera come dj che ha attraversato i templi del divertimento durante la stagione d’oro delle discoteche (“sono stati bellissimi ma anche irripetibili”) e lo ha portato a esibirsi sul palco di Modena Park, durante il concerto epocale di Vasco.

La carriera di Luca Zanarini è partita dal Kilt Dance, in viale Fontanelli, quando venne invitato dal proprietario a mettere i lenti tra una pausa dell’orchestra e l’altra.

Poi al Charlie Max, dove incontrò anche un promettente dj di Zocca: Vasco Rossi, colonna di Punto Radio. Da lì il percorso in continua ascesa, altre discoteche storiche, luoghi simbolo della movida modenese, come il Picchio Rosso senza interrompere mai la sua attività in consolle. E ancora oggi serate danzanti e serate revival.

Silvestro Puglia, in arte “Silver Deejay” è sicuramente uno dei più tecnici e fantasiosi dj che il panorama italiano possa offrire oggi. La sua storia parte più di 40 anni fà, e attraversa tutti i generi musicali che dagli anni 70 ad oggi si sono succeduti in discoteca. Silver ha sempre saputo unire le sue doti artistiche alle mode musicali che di volta in volta si sono avvicendate nei Club dove ha lavorato, iniziando dal famoso Picchio Rosso di Modena e, solo per citarne alcuni, il Papeete di Milano Marittima, la Zangola di Madonna di Campiglio, lo Studio 16 di Rovigo e il Bambù di Mantova. Possiede una grossa conoscenza di tutto il periodo Disco Dance anni 70, che riesce a proporre con metodo ineguagliabile. Ha dato il meglio di sè anche alla radiofonia lavorando dietro ai microfoni di Radio Stella a Modena per moltissimi anni. Attualmente collabora anche con studi di registrazione nella realizzazione di Remix House.