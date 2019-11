35 minuti per capire cosa significa lavorare in un ospedale di emergency e una denuncia contro l'atrocità della guerra. Questo il senso del docu-film che verrà proiettato il 14 novembre presso la sede della Corce Blu di Modena in via Giardini. Alla fine della serata saranno presenti con le loro testmonianze operatori di Emergency.

Gallery