Reading e concerto nella domenica sera del "Salotto" al Parco Ducale

"Dodici minuti”, reading interpretato dall’attrice modenese Paola Lavini scritto e diretto da Francesco Zarzana, quindi concerto dell’“ArmoniEnsemble Guitar Trio”. Nuovo doppio appuntamento, come sempre gratuito, della rassegna “Salotto in piazza… ai Giardini”, domenica 11 agosto ai Giardini Ducali di Modena.

In anteprima assoluta alle 21 la serata si apre con “Dodici minuti” scritto e diretto da Francesco Zarzana, interpretato dall’attrice modenese Paola Lavini. La tragedia che ha visto coinvolta la Nazionale Italiana di Nuoto perita nei cieli di Brema nel 1966, rivive nel testo di Zarzana per tenere viva la memoria di una tragedia sportiva troppo presto dimenticata. “Dopo il docufilm che ha riscosso successo al Festival di Cannes 2016 – afferma Zarzana – e i tanti spettatori a Rai Storia, voglio continuare con il linguaggio del teatro a tenere viva la memoria di sette giovani nuotatori dai 16 ai 22 anni, con anche l’emiliana Carmen Longo, che stavano dando tanto allo sport e si aspettavano ancora tutto dalla vita”. In scena l’attrice modenese Paola Lavini, artista poliedrica che dopo i musical da protagonista nelle compagnie più prestigiose e la prosa, si è affermata al cinema con importanti registi, tra cui Alice Rohrwacher, Marco Tullio Giordana, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Michael Radford e Giorgio Diritti, con cui concorre in festival internazionali con “Volevo nascondermi” sulla storia del pittore Ligabue. Ha appena girato il sequel di “Cetto la qualunque” con Antonio Albanese, “L'sola del Perdono” con Claudia Cardinale. Tra le fiction tv, “Che Dio ci aiuti”, “La squadra”, “Carabinieri” e 'Il miracolo'.

Dopo il reading, alle 21.30 circa, sale sul palco l’“ArmoniEnsemble Trio” per esibirsi in “Note d’autore”, musica Classica e non solo, eseguita da Palma Di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Vincenzo Zecca alla chitarra. L’ensemble pugliese eseguirà brani inediti tratti dal nuovo Cd, e temi famosi tratti da colonne sonore e rielaborati. Dal barocco al jazz, dalla samba al tango, in un percorso che porta con sé anche il mare e la terra d'origine dei tre musicisti. Il programma musicale comprende l’Ouverture da “L'Italiana in Algeri” di Rossini, Tango Suite di Falloni, Historia de un amor di Almaran, Il treno della neve di Warren, Taras di Galeone, Summertime di Gershwin, Danza spagnola di De Falla e una fantasia su temi da film di Nino Rota.

Gli spettacoli del “Salotto in piazza… ai Giardini”, a cura del Salotto Aggazzotti iniziano alle 21 e sono a ingresso libero. In caso di maltempo si svolgono al Teatro Tempio in viale Caduti in guerra. Il programma domenicale integra quello dei “Giardini d’Estate” a cura di Studio’s nell’Estate modenese del Comune con Hera e Fondazione Cassa di risparmio di Modena.