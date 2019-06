A Fanano c'è la "Dog City Run", la camminata all'insegna del rapporto con il cane

Unire la passione per la corsa e per la camminata a quella per il proprio amico a quattro zampe. E’ questa l'opportunità offerta, domenica 30 giugno a Fanano, dalla “Dog City Run”. Parte del ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a sostegno del Canile intercomunale di Pavullo, gestito dai volontari.

Il percorso di 3,5 chilometri si snoda tra boschi e parchi naturali, su circuito chiuso quindi in piena sicurezza e con garanzia di divertimento.

Il ritrovo è fissato per le ore 16 in piazza della Vittoria dove a partire dalle ore 16,30 sarà operativo il Dog village ed il check-in per iscriversi alla manifestazione. La camminata è programmata per partire alle ore 18 e finire per le ore 19,30 circa. Lungo il percorso cani ed accompagnatori potranno ristorarsi e bere nel punto attrezzato a metà circuito.

Per informazioni ed iscrizioni: dogcityrun@gmail.com.