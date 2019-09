Dog City Run, al Parco Ferrari la camminata insieme ai fedeli amici a quattro zampe

Offrire un contributo concreto al canile intercomunale di Modena per sostenere i migliori amici dell'uomo meno fortunati e, allo stesso tempo, divertirsi con il proprio cane. Divertimento e contributo sociale sono le finalità della seconda edizione della Dog City Run, la corsa/camminata “a sei zampe” organizzata per domenica 15 settembre a partire dalle 18.00 al Parco Ferrari di Modena, all'interno della festa “Un mondo a quattro zampe” proposta dal gruppo Argo e dai volontari del canile intercomunale di Modena.

La manifestazione, che riunisce nella corsa e nella camminata tutti coloro che possiedono un cane di qualsiasi razza o taglia, peso e misura, si snoda su un percorso di circa 4km dedicato e in sicurezza: un'occasione per fare sport all'aria aperta assieme al proprio fedele amico, ritrovandosi con altre persone o riunendo la propria famiglia per scoprire il piacere di correre o camminare insieme. All'iscrizione alla corsa, che non è competitiva e alla quale può partecipare anche chi non possiede un animale, sarà consegnata la pettorina per il cane e un porta sacchetti-rifiuti. Il guinzaglio è obbligatorio, non serve la museruola (ma per legge bisogna averla con sé).

Lungo il percorso cani ed accompagnatori potranno ristorarsi e bere nel punto attrezzato a metà circuito. Il costo di partecipazione: cane 5,00 € (interamente devoluti al canile); bimbi fino a 10 anni gratis, ragazzi da 11 a 14 anni 5,00 €; ragazzi da 15 anni e adulti 10,00 €. La quota comprende anche la donazione al canile intercomunale e la consegna di una T-shirt e del pettorale.

Le iscrizioni alla Dog City Run sono possibili on line all'indirizzo https://dcrmodena2019.eventbrite.it oppure direttamente domenica 15 settembre al Parco Ferrari dalle 16.30 alle 17.30 in occasione del check-in. Il ritrovo della Dog City Run è fissato presso il Milly Bar.