Dog city run, a Pavullo di corsa con gli amici a quattro zampe

Arriva anche a Pavullo nel frignano, domenica 27 maggio, la Dog City Run. Partenza alle 16.30 da Piazza Montecuccoli (check-in e iscrizioni dalle 14.30 alle ore 16.00 in Piazza Montecuccoli). La #DogCityRun è una corsa/camminata tutti insieme, con la famiglia al completo, perché i nostri amici a 4 zampe sono componenti della Famiglia! E’ una manifestazione che riunisce nella corsa e nella camminata tutti coloro che possiedono un Cane, di qualsiasi razza o taglia, peso e misura, senza discriminazione. La DogCityRun è un percorso di circa 5km dedicato e in sicurezza, una festa per tutti, è l’appuntamento per fare l’uscita col cane insieme a centinaia di altre persone.

POSSO PARTECIPARE ANCHE SE NON CORRO?

Certamente, non è necessario correre, sarà bello anche stare in compagnia di altre persone e altri cani.

LE ESIGENZE DEI CANI PRIMA DI TUTTO!

Voi conoscete il vostro amico a 4 zampe, siete voi i primi responsabili.

Non affaticatelo per velocità e distanza!!!

POSSO PARTECIPARE ANCHE SE NON HO UN CANE?

Assolutamente sì, il tuo contributo sarà comunque utile a sostenere il canile.

COSA DEVE AVERE IL MIO CANE PER PARTECIPARE?

All'iscrizione ti daremo la pettorina per il tuo cane, un porta sacchetti-rifiuti e la maglia.

IL GUINZAGLIO E' OBBLIGATORIO, NON SERVE LA MUSERUOLA (ma per legge bisogna averla con sé).

E' PREVISTO UN PUNTO ACQUA A META' PERCORSO

NESSUN CANE o PROPRIETARIO, per ora, HA MAI AVUTO PROBLEMI CON ALTRI PARTECIPANTI (non è diverso dal parco o da altre situazioni)

QUANTO COSTA?

Cane - 5 euro (+commissione di prevendita)

comprensivo di portasacchetti, pettorina e donazione al canile -

INTERAMENTE DEVOLUTO AL CANILE

Bimbo - gratis fino a 12 anni con cappellino e pettorina

Ragazzo dai 13 ai 18 - 7,50 euro (+commissione di prevendita) con T-shirt, pettorale e donazione

Adulto - 10 euro (+commissione di prevendita) con T-shirt, pettorale e donazione

ISCRIZIONI ON-LINE > https://dogcityrun-pavullo.eventbrite.it/

