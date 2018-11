“Dolce e Salato”, un goloso fine settimana a Nonantola

L’Associazione Comitato per il Centro Storico di Nonantola, con il patrocinio del Comune, propone sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 la manifestazione “Dolce e Salato” Nonantola si appresta a vivere un goloso weekend che vedrà il centro storico riempirsi di dolcezze al cioccolato e di prodotti tipici di qualità. All’interno della manifestazione non mancherà l’affascinante viaggio nel tempo grazie al mercatino con creazioni di artigianato artistico.

A “Dolce e Salato parteciperanno inoltre diverse attività commerciali e associazioni sportive di Nonantola, per una festa che coinvolgerà tutto il paese. Il programma di Dolce e Salato, curato dal Comitato per il Centro Storico

Sabato 24 novembre

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in Piazza Caduti Partigiani: Laboratorio di Cioccolata a cura di Mariapia della Gelateria La torre di Nonantola

Dalle 15:00 alle 16:00 in Piazza Caduti Partigiani: dimostrazione di Ju-Jitsu

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in Piazza Caduti Partigiani: DJ Bronz live

Domenica 25 novembre

Dalle ore 9:00 in via Roma e via Marconi: stand dei maestri cioccolatieri con tante prelibatezze al cioccolato, espositori con prodotti tipici da tutta Italia, mercatino con creazioni dell'Artigianato artistico e stand dei commercianti di Nonantola

Dalle ore 9:00 alle ore 20:00 in via Roma 35 presso Atelier il Torricino di Giorgio Rusconi: estemporanea di artisti emergenti

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in Piazza Caduti Partigiani: laboratorio di cioccolata a cura di Mariapia della gelateria La torre di Nonantola

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 in via Roma 26/28 presso Sorsi e Morsi: degustazione di vini e nocino

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in Piazza Caduti Partigiani: laboratorio interattivo per bambini intitolato “Favoleggiando sulle onde del mare” a cura di Zen Land A.S.D. di Nonantola

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in Piazza Caduti Partigiani Dj Bronz live

Le attività commerciali di Nonantola, in occasione della manifestazione, saranno aperte per tutto il corso della giornata.