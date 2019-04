Carpi, Bruno Barbieri presenta il suo nuovo libro "Domani sarà più buono" all'Auditorium San Rocco

Lo chef Bruno Barbieri presenterà il suo libro Domani sarà più buono (Mondadori, fotografie di Stefano Scatà) martedì 23 aprile alle ore 20.30 all’Auditorium S.Rocco di Carpi, nell’ambito del ciclo di incontri Ne Vale La Pena. Dialoga con l'autore Pierluigi Senatore.

Bruno Barbieri, nato a Medicina nel 1962, è lo chef italiano che ha conquistato in carriera il maggior numero di stelle Michelin: 1 stella Grotta di Brisighella, 2 stelle Trigabolo (Argenta), 2 stelle Locanda Solarola, 2 stelle Ristorante Arquade-Relais ChateauxVilla del Quar, in tutto 7. Giudice di Master Chef Italia dalla prima edizione e di Master Chef Junior, dal 2018 anche protagonista di Master Chef Celebrity e conduttore di 4 Hotel, sempre su SkyUno. Autore di numerosi libri, tra cui uno dedicato alla cucina senza glutine, l'ultimo è Cerco sapori in Piazza Grande, pubblicato da Rizzoli. Nel giugno 2016 ha iniziato una nuova avventura con Fourghetti, il nuovo bistrot aperto a Bologna. Protagonista di programmi televisivi di successo per il Gambero Rosso Channel, collaboratore di varie radio, oggi ama essere libero e fare il free lance in giro per il mondo esibendosi in road show culinari, che ama definire ‘teatri di cucina’. Nel 2006 fu lo chef protagonista della manifestazione Carpi Grand Gourmet che si svolse in Piazza dei Martiri promossa dall’amministrazione comunale.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.