Giochi. Una domenica all'avventura...alla Ludoteca di San Felice

Giornata all'insegna dell'Avventura alla Ludoteca "Il Parco della Vittoria" di San Felice sul Panaro. Dalle 14:30 di domenica 15 aprile, troverete le porte aperte e i giochi imbastiti: monosession di gioco di ruolo (necessaria pre-iscrizione) e giochi da tavolo a tema "avventura".

L'evento vuole dare l'opportunità, a giovani e adulti dai 14 anni in su, di passare la domenica pomeriggio divertendosi in un modo alternativo: il tema dell'avventura non sarà che un fil rouge per far riscoprire a tutti i partecipanti il piacere dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo (per quest'ultima opzione sarà necessaria la prenotazione attraverso il form indicato su Facebook).

A seguire, con il calare del sole, gioco libero tra tutti i giochi disponibili in ludoteca (l'elenco completo sul sito web).

Non hai esperienza? Niente paura, ci saremo noi a spiegarti come si gioca! La Ludoteca è ospitata presso i locali della Biblioteca Comunale "Campi - Costa Giani". L'evento è ideato per giovani e adulti (dai 14 anni in su); decliniamo ogni responsabilità per minori non accompagnati.