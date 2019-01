Don Chisciotte, la compagnia Stivalaccio Teatro torna a Nonantola

Dopo il grande successo della stagione precedente con Romeo e Giulietta torna al Teatro Troisi di Nonantola la compagnia Stivalaccio Teatro con la divertente, magistralmente rivisitata, messa in scena di Don Chisciotte.

Lo spettacolo, previsto sabato 12 gennaio 2019 alle ore 21, è un’ottima occasione di coinvolgere, oltre al pubblico adulto, anche i ragazzi a partire dagli 11 anni. Infatti lo spettacolo si contraddistingue per il ritmo divertente e per la forza di un racconto, come quello di Don Chisciotte, così bello da suscitare ancora tanto interesse ed emozione.

Don Chisciotte: Venezia. Anno 1545. Salgono sul patibolo gli attori Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte Piombino, accusati di eresia. L’ unica speranza per i due attori è l’arrivo dei rinforzi, ovvero i colleghi della compagnia dei Gelosi, corsi dal duca di Mantova per pregarlo di intervenire nella spinosa vicenda. Non resta altro da fare che cercar di prendere tempo nell’unico modo che i due commedianti conoscano: recitando una Commedia. Ma non esistono commedie per due soli attori e i nostri sono costretti a ripescare il racconto di un marinaio conosciuto su di una nave spagnola, poco dopo la battaglia di Lepanto: un tal Miguel de Cervantes. Prendono così il via le avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza, filtrate dai ricordi e dall’estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa.

I biglietti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535 (tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00 ed i sabati dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio).

E’ possibile inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.