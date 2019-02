Carpi, il Don Giovanni di Mozart al Teatro Comunale in una versione inedita

Venerdì primo marzo, alle ore 21, il Teatro Comunale di Carpi nell’ambito della rassegna "L’altra musica" proporrà un appuntamento molto particolare, ovvero il Don Giovanni di Mozart messo in scena dall’Orchestra di Piazza Vittorio, protagonista Petra Magoni.

Al centro di questo lavoro c’è l’idea di un Don Giovanni androgino, affidato alla voce femminile di Petra Magoni. Una visione “altra” del protagonista che apre ad una diversa lettura dei rapporti tra i personaggi. La corrispondenza tra l’approccio ludico che l’Orchestra romana, che rappresenta una realtà unica in questo genere, in quanto riesce a integrare musicisti e repertori musicalmente eterogenei, ha con la musica classica, uno stile che porta oltre l’idea tradizionale di generi musicali, e questa ipotesi di lavoro è un’indicazione che pone l’accento su come il divertito abbattimento di ogni confine di genere e l’espansione dei limiti dell’eros possano creare nuova possibilità di indagine del dramma giocoso di Mozart.

Firmano la regia Andrea Renzi e Mario Tronco, mentre le elaborazioni musicali saranno affidate a Leandro Piccioni, Pino Pecorelli e allo stesso Mario Tronco. Nel cast anche Mama Marjas, cantante reggae molto applaudita nel ruolo di protagonista della precedente Carmen, insieme a Hersi Matmuja, Evandro Dos Reis, Omar Lopez Valle, Houcine Ataa e, alla prima collaborazione con l’Orchestra, Simona Boo, dal 2015 vocalist dello storico gruppo napoletano dei 99 Posse.

Don Giovanni, come un redivivo Cab Calloway in un immaginario Cotton Club, in un’ambientazione dal gusto anni ’20 ma anche fortemente contemporanea, dirige la sua orchestra e il suo destino in una pulsione di libertà e perdizione. Un luogo carico di energia, luce e vita dove i musicisti, posti su appositi piani sfalsati in altezza, che delimiteranno uno spazio a sviluppo circolare tagliato da una parete di pannelli specchianti, si muoveranno protagonisti nelle loro fughe musicali ed esistenziali.

Biglietteria presso InCarpi – Sala ex Poste di Palazzo dei Pio, telefono 059 649255, e-mail: incarpi@carpidiem.it. Orari: da martedì a domenica, ore 10-18. Biglietteria online: vivaticket.com.