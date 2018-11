Donatella Di Cesare presenta il libro "Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione"

La Fondazione Mario Del Monte, in collaborazione con Librerie.coop, organizza la rassegna "Un libro, le idee". Si tratta di una nuova iniziativa culturale di dibattito e approfondimento che ha preso il via a Modena il 21 ottobre con la presentazione di "Le stelle di Lampedusa" da parte dell'autore Pietro Bartolo, medico di Lampedusa. Il secondo ospite sarà la filosofa Donatella Di Cesare che presenterà il libro "Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione".

Come scrive Bollati Boringhieri, casa editrice del libro, "nel paesaggio politico contemporaneo, in cui domina ancora lo Stato-nazione, il migrante è il malvenuto, accusato di essere fuori luogo, di occupare il posto altrui. Eppure non esiste alcun diritto sul territorio che possa giustificare la politica sovranista del respingimento". E ancora: "Abitare e migrare non si contrappongono, come vorrebbe il senso comune, ancora preda dei vecchi fantasmi dello jus sanguinis e dello jus soli. In ogni migrante si deve invece riconoscere la figura dello «straniero residente», il vero protagonista del libro. (...)Di Cesare sostiene una politica dell’ospitalità, fondata sulla separazione dal luogo in cui si risiede, e propone un nuovo senso del coabitare."

La presentazione del libro si terrà mercoledì 21 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Manifattura della Fondazione San Filippo Neri, via Sant'Orsola 52, Modena. A discutere con l'autrice saranno il sociologo e docente UNIMORE Vittorio Iervese e il Presidente della Fondazione San Carlo Giuliano Albarani. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del Festival della migrazione 2018.