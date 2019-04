Bastiglia ricorda il 25 Aprile nel segno delle "Donne e lotta, l’altra metà della Resistenza"

Le donne sono state le uniche volontarie a pieno titolo nella resistenza, in quanto non sottoposte ai bandi di reclutamento, e in generale non obbligate alla fuga e al nascondimento, sono state impegnate in ognuno dei compiti previsti dalla lotta di Liberazione nelle sue varie modalità: "nello scontro armato, nel lavoro di informazione, approvvigionamento e collegamento, nella stampa e propaganda, nel trasporto di armi e munizioni, nell'organizzazione sanitaria e ospedaliera, nel Soccorso rosso, […] [nei] Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà". In onore di questo giorno vogliamo omaggiare la memoria di queste donne coraggiose raccontando alcune delle loro storie.

Tantissimi sono i loro nomi, ma noi ci soffermeremo in particolare su quelli legati al nostro territorio, non sono poche e non si sono mai tirate indietro. Ce le racconteranno mercoledì' 24 aprile alle 20.30 in Sala Centopassi (Comune di Bastiglia - Piazza Repubblica 57) :

Metella MONTANARI Dir. Istituto Storico

Roberta PINELLI Autrice del “Dizionario Biografico delle donne modenesi”

Famiglia ZAMBELLI Eredi di storie di lotta partigiana



Il 25 aprile alle ore10.00 in Piazza Repubblica si terrà invece la tradizionale deposizione di una corona d'alloro nell'abito della cerimonia istituzionale.