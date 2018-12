In Sala Truffaut "La Donna Elettrica"; storia di una eroina islandese in difesa della natura

Importante film di Natale in sala Truffaut in nome della grande qualità. Si tratta della prima visione esclusiva di LA DONNA ELETTRICA (Kona fer i strid, Isl/Fra/Ucr 2018, 101') del regista islandese Benedikt Erlingsson. Sabotaggio. Che parola desueta. Oggi va più di moda il boicottaggio, che si può fare anche da casa, ma Halla è una donna in guerra, come da titolo originale: lei sabota, trancia cavi, abbatte pali elettrici, dà filo da torcere alle industrie che se ne infischiano del suolo islandese. Mascherata e guantata, per non lasciare tracce, si trasforma da mite insegnante di canto in eroina ambientalista.

Non si ferma davanti a niente; nemmeno quando ottiene l'adozione di una bimba ucraina, un sogno così antico che ormai lo aveva riposto in soffitta. Erlingsson, al secondo lungo di fiction dopo “Storie di cavalli e di uomini”, torna sul rapporto tra uomo e natura, ritrovandone il tono surreale e la cifra profondamente umanista. La dimensione eroica di Halla va dall' “Odissea” ai classici del cinema di Hitchcock nella fuga e nell'assedio tra scenari brulli, il suo amore per la natura non è missione, ma necessità primaria.

Eroina analogica, sa di doversi rendere invisibile e irrintracciabile, perciò ricorre a vecchie macchine da scrivere e abbatte con arco e frecce l'insolenza panottica dei droni. Non serve lo sguardo dall'alto, totalizzante; ma quello sul singolo, sull'angolo di terra da amare, sulla vita di una bambina che è solo uno dei motivi per cui salvare il mondo. La guerra di Halla è privata, forse è solo nella sua testa: esiste davvero quel trio ritmico che la segue ovunque producendo la colonna sonora? Esiste la sua gemella Asa, che all'attivismo preferisce il ritiro spirituale in India? O è solo la sua metà più pavida? Una guerra privata che ci riguarda tutti.

ORARI:

venerdì 21/12 ore 21,15

sabato 22/12 ore 21,15

domenica 23/12 ore 18,30 e 20,30 (versione originale con sottotitoli italiani)

lunedì 24/12 CHIUSO

martedì 25/12 ore 18,30 e 20,30

mercoledì 26/12 ore 18,30 e 20,30