"Donne che corrono coi lupi", un percorso di consapevolezza femminile

Il 2020 è cominciato con le sue promesse, nuovi sogni nelle tasche, fresche prospettive, le solite preoccupazioni, forse, ma con la voglia di crescere, trasformarsi, comprendere, comprendersi, "Essere". Essere sempre più vicine a ciò che desideriamo davvero Esprimere e Creare, portare nel mondo e nel cammino. Il Cerchio delle Donne vuole rinnovare il suo impegno all'incontro, alla profonda condivisione di esperienze e vissuti, emozioni e pensieri, al canto che eleva e diventa meditazione, al benessere globale che semplici tecniche di Mindfulness e di Meditazione possono veicolare, pacificando e armonizzando mente e corpo. Donandoci serate di pura cura di sè e della propria interiorità. E poi il Gioco, i Bagni di Gong, il Movimento, lo Scambio, gli Sguardi, la Sorellanza di un cerchio che ci interconnette, ponendoci in un contatto più autentico col nostro sè profondo, con gli altri, con i valori che contano e col mondo. Un Mondo che ha così bisogno della forza prorompente e accogliente del femminile, un femminile che diventa consapevole della sue capacità di empatia, luce, gentilezza, compassione, trasformazione.

Se vuoi fare parte di questo bel cerchio e di questa esperienza, ti aspettiamo il Giorno 20 Gennaio, serata di inizio del nuovo percorso che prevede 10 incontri del già fissati, in modo da poterti programmare per tempo (ogni venti giorni circa) e l'iscrizione all'intero cammino, con la possibilità di un pagamento quota in due rate. Tutte le info saranno date il giorno 20 gennaio, ma sarà possibile integrarsi anche dopo. E' comunque preferibile il decollo insieme e una scelta precisa dall'inizio.

Oltre a vari temi che verranno via via affrontati, quali la consapevolezza, l'Io Sono, l'Immagine di Sè, la resilienza e la forza del femminile, sogni e bisogni, l'Amore ecc, ci saranno alcune serate dedicate al CANTO DEI MANTRA con i quali ci caleremo nell'armonia della nostra voce, imparando a cantare insieme queste invocazioni vibrazionali che hanno benefici potenti sullo stato interiore, la nostra mente e l'equilibrio generale e aiutano a tessere una profonda relazione di gruppo e con le energie sottili.

Le date:

Lunedì, 20 Gennaio; Venerdì 7 Febbraio; Giovedì 27 Febbraio; Venerdì 20 Marzo; Mercoledì 8 Aprile ( Bagno di Gong) ; Lunedì 20 Aprile; Venerdì 15 Maggio; Venerdì 29 maggio; Venerdì 19 Giugno; Venerdì 3 Luglio, probabilmente all'aperto. Sarà prevedibile una domenica di stage finale, in un luogo nella natura.



Conduce:

Manuela Monari, insegnante, scrittrice, mindfulness counselor, formatrice del progetto mindfulness Gaia-Kirone per il benessere psico-fisico e lo sviluppo della coscienza globare e planetaria.

Nelle serate coi Mantra ci guiderà anche Anna Ferrari, insegnante di canto e counselor, che da anni sperimenta e approfondisce pratiche di meditazione e canto nella cultura afroamericana e indiana.

Per info e prenotazioni contattare:

Gloria al n° 324 7765763

Manuela al n° 347 4155690

