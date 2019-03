"Donne e Cinema", a Castelfranco una rassegna cinematografica tutta al femminile

E’ davvero una rassegna di grande prestigio e qualità quella che inizia questa settimana al Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia. “Donne e Cinema” propone infatti quattro film che raccontano l’universo femminile con alcuni ritratti memorabili.

E’ ormai entrato in maniera prepotente nell’immaginario collettivo un film come “Thelma e Louise”, di Ridley Scott, che sarà’ proiettato

mercoledì prossimo 6 marzo come primo film della rassegna e avrà’ una presentazione di Claudia Baracchi, filosofa e docente di Filosofia Morale all’universita’ Bicocca di Milano. Un film sull’amicizia e sulla solidarietà femminile che ha dato voce al sogno di libertà’ delle donne, alla possibilita’ di correre nel mondo essendo semplicemente se stesse.

Anche “Lezioni di piano”, di Jane Campion, in programma mercoledì 13 marzo, sempre introdotto da Claudia Baracchi, e’ un capolavoro assoluto: raffinato, romantico, intimo, erotico, e’ una storia d’amore indimenticabile. Palma d’oro a Cannes e oltre trenta premi internazionali vinti, con paesaggi e musiche sublimi.

Mercoledì 20 marzo, viene invece proiettato “A Quiet Passion”, film del 2016 dedicato alla vita di Emily Dickinson, la più’ grande poetessa americana di sempre. Figura immensa, profonda e commovente, il film racconta il suo genio e la sua fragilità’. E in questo caso bisogna proprio aggiungere che la poesia nobilita il cinema. La proiezione sarà introdotta da Alberto Bertoni, poeta e docente di Letteratura Contemporanea all’Università’ di Bologna.

L’ultimo film in rassegna, mercoledì 27 marzo, sarà’ “Lady Bird”. Uscito lo scorso anno, il film e’ il ritratto di una studentessa ribelle, dispettosa, anarchica; l’universo femminile raccontato nell’eta’ di passaggio che precede la maggiore eta’. Un film divertente, toccante, sulla necessita’ di staccarsi dalla famiglia d’origine e incamminarsi per la propria vita. La pellicola sarà introdotta dal noto critico cinematografico Stefano Lusardi, a lungo giornalista della rivista “Ciak”.

La rassegna e’ promossa e organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e la collaborazione di Arci Modena e del gruppo VDAY di Castelfranco Emilia. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Orario d’inizio alle 20,45 al Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia, via Roncagli,13.