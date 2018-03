Donne in corsa in centro storico, settima edizione

Settima edizione della Gara podistica competitiva e camminata non competitiva riservata alle donne nel circuito cittadino del centro di Modena. Programma:

ore 18.00 ritrovo

ore 19.00 camminata non competitiva

ore 19.45 gara competitiva

ore 20.30 premiazioni e premi per tutte le partecipanti

Per la gara competitiva iscrizioni solo on-line entro le ore 12.00 di mercoledì 7 marzo sul sito: www.modenacorre.it.

Patrocinio di Comune di Modena, CONI, Fondazione cassa di risparmio di Modena, Modenacorre.it. Organizzata da CRI, UISP, Podistica Interforze Modena. Con il contributo di MODENAMOREMIO, Ilcestodiciliege, Confesercenti Modena.