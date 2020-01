Invito all'Opera, “Le donne di Puccini” al Salotto Culturale Agazzotti

Per salutare l’anno nuovo, Mo-Mus e il Salotto Aggazzotti propongono alla città di Modena un evento straordinario che vedrà la presenza di quattro grandi artisti, coordinati dal soprano coreano di fama internazionale Cristina Park, e accompagnati al pianoforte dal Mº Stefano Seghedoni. Appuntamento il 10 gennaio alle ore 20.30.

“Le donne di Puccini”, questo il titolo del concerto, sarà un modo per cementare ancora di più la collaborazione pluriennale tra il Salotto Aggazzotti e Mo-Mus e sarà il penultimo evento ospitato nella storica sede di Palazzo Aggazzotti in Viale Martiri. Quale migliore occasione per celebrare assieme questi momenti, magari con una lacrimuccia (non troppo furtiva) che accompagnerà il tutto?

Per info e prenotazioni non esitate a chiamare: 392.0512219

Soprani: Laura Ali, Gloria Kuk Jieun, Joice Jin

Tenore: Renato Cordeiro

Mº Concertatore al pianoforte: Stefano Seghedoni

Progetto e direzione artistica: Cristina Park